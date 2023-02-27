Роналдиньо отказался исполнять буллит в испанской медиалиге: «Я не собираюсь бегать, пусть другие бегают»
Роналдиньо не захотел исполнять послематчевый буллит в матче Кингс Лиги.
Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии дебютировал за «Порсиньос» в испанской медиалиге в игре против «Пио».
Основное время завершилось вничью (0:0), поэтому победитель определялся в серии буллитов – в этом формате послематчевой серии игроки выходят один на один с вратарем, а не бьют пенальти.
Главный арбитр объяснял Роналдиньо правила исполнения буллита, на что 42-летний футболист ответил: «Я не собираюсь бегать, пусть другие бегают».
Ответ бразильца развеселил рефери и комментаторов матча. В итоге «Пио» одержал победу над «Порсиньос» по буллитам – 3:1.
Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге: отказался от капитанской повязки, но привлек 2 миллиона зрителей
Здесь речь о спортивном долголетии , и , соответственно кто чем занят в свои 42 года .
И в этом смысле Ибрагимович выглядит гораздо более уникальным футболистом .
Теперь он пашет, а Роналдиньо отдыхает, по вечерам созерцая свои титулы чемпиона мира, свой Золотой мяч, свои кубки чемпионов, и другие доспехи.
Куда уж ему до Ибрагимовича?
А Ибрагимович в свои 42 - в Милане 👍