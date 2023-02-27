Роналдиньо отказался исполнять буллит в испанской медиалиге: «Я не собираюсь бегать, пусть другие бегают»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Роналдиньо Ла Лига медийный футбол Кингс Лига Медиафутбол

Роналдиньо не захотел исполнять послематчевый буллит в матче Кингс Лиги.

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии дебютировал за «Порсиньос» в испанской медиалиге в игре против «Пио».

Основное время завершилось вничью (0:0), поэтому победитель определялся в серии буллитов – в этом формате послематчевой серии игроки выходят один на один с вратарем, а не бьют пенальти.

Главный арбитр объяснял Роналдиньо правила исполнения буллита, на что 42-летний футболист ответил: «Я не собираюсь бегать, пусть другие бегают».

Ответ бразильца развеселил рефери и комментаторов матча. В итоге «Пио» одержал победу над «Порсиньос» по буллитам – 3:1.

Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге: отказался от капитанской повязки, но привлек 2 миллиона зрителей  

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24 комментария

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Ansu Fati
Ответ Бухгалтер2021
так сиди где то на скамейке и не ной..
2021 это год твоего рождения?))
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Сергей Котов
Ответ as009595@icloud.com
По таланту считаю Роналдо и Роналдиньо даже талантливее Месси, но вот трудолюбия у них обоих вместе взятых не хватало совсем
у Роналду со здоровьем нелады были. травмы это раз. а ещё был гипотериоз из-за которого он толстая и сейчас толстый. а лечить тогда его гормонами нельзя было т. к. неи прошёл бы допинг контроль.. а Роналдинью да.. тот еще гуляка!!!
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Бухгалтер2021
если бы бразила ел меньше пельмени то и бегал бы быстрее
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Партизанен
Ответ Sevuska
Вот поэтому он свои 42 года играет в Кунилингус Лиге . А Ибрагимович в свои 42 - в Милане 👍
Всегда удивлялся таким индивидуумом, которые в жизни никто, а пишут гадости про людей, которые что-то сделали в жизни. Ты знаешь школота, сколько он построил школ и больниц в Бразилии и Африке
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Экспертное мнение
Ответ as009595@icloud.com
По таланту считаю Роналдо и Роналдиньо даже талантливее Месси, но вот трудолюбия у них обоих вместе взятых не хватало совсем
Спорное утверждение про талант. То, как к ногами Месси прилипал мяч в его лучшие годы - никому не снилось, а это натренировать невозможно, только Марадона был близок к Лео по контролю мяча, это уникальный талант. Роналдо и Роналдиньо были очень талантливы, но их талант не уникален, и натренировать финты очень реально.
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Sevuska
Ответ А.Э.РАСИМ
Ибрагимовича уже играл в кунилиггус лигу, причем в молодости. Теперь он пашет, а Роналдиньо отдыхает, по вечерам созерцая свои титулы чемпиона мира, свой Золотой мяч, свои кубки чемпионов, и другие доспехи. Куда уж ему до Ибрагимовича?
Никто не умоляет достоинств Роналдиньо как великого и заслуженного футболиста .
Здесь речь о спортивном долголетии , и , соответственно кто чем занят в свои 42 года .
И в этом смысле Ибрагимович выглядит гораздо более уникальным футболистом .
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Бухгалтер2021
так сиди где то на скамейке и не ной..
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Иван Куянец
Ответ Sevuska
Вот поэтому он свои 42 года играет в Кунилингус Лиге . А Ибрагимович в свои 42 - в Милане 👍
Рони выйграл лч зм чм а ибра выйграл хоть что-то?
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Полуэктов Пётр
Ответ Sevuska
Вот поэтому он свои 42 года играет в Кунилингус Лиге . А Ибрагимович в свои 42 - в Милане 👍
да он в таких лигах уже с 28 лет.
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Юрий Владимирович
Роналдиньо был очень талантлив, но в тоже время очень ленив! Таланта у Ронни было столько, что еслиб у него было ещё трудолюбие, то он бы однозначно вмешался бы спор между Месси и Роналду, и вполне возможно в этом споре он бы был выше их обоих, потому что на пике формы Роналдиньо творил действительно магию, это был настоящий карнавал - шоу, и все это он делал с улыбкой, словно ребёнок играющий в песочнице! Когда смотришь на игру Роналду то видишь физику, мощь, атлетизм! Когда играет Месси в нем тоже есть лёгкость и техничность не хуже чем у Ронни, но в тоже время Лео в отличае от Ронни всегда серьёзен, всегда в себе, от его игры нет ощущения волшебства или магии, для Месси, как и для, Роналду футбол это футбол, для бразильца футбол это карнавал! Именно поэтому эти двое подняли такую планку играя на высоком уровне десятилетия, и именно поэтому Роналдиньо не находится сейчас с ними, потому что карнавал это хорошо, но работу и труд никто не отменял
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Только Крылья
Ответ as009595@icloud.com
По таланту считаю Роналдо и Роналдиньо даже талантливее Месси, но вот трудолюбия у них обоих вместе взятых не хватало совсем
Роналдо травмы погубили. там с коленями жопа полная была. а вот про Роналдиньо согласен полностью
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Metalloid
Ответ as009595@icloud.com
По таланту считаю Роналдо и Роналдиньо даже талантливее Месси, но вот трудолюбия у них обоих вместе взятых не хватало совсем
Ну Роналдо подкосили травмы, справедливости ради, до них он так не гулял.
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Konstantin Meerov
Все правильно. Не мальчик уже. В таком возрасте бегать только за девчонками в бане можно и за пивом перед закрытием
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justbored
Наш человек.
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Александр Степанов
Ответ Sevuska
Вот поэтому он свои 42 года играет в Кунилингус Лиге . А Ибрагимович в свои 42 - в Милане 👍
Вот сейчас поносить парня, который выиграл в футболе все, что можно и имеет полное право делать что хочет)
+10
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as009595@icloud.com
Ответ А.Э.РАСИМ
Ибрагимовича уже играл в кунилиггус лигу, причем в молодости. Теперь он пашет, а Роналдиньо отдыхает, по вечерам созерцая свои титулы чемпиона мира, свой Золотой мяч, свои кубки чемпионов, и другие доспехи. Куда уж ему до Ибрагимовича?
По таланту считаю Роналдо и Роналдиньо даже талантливее Месси, но вот трудолюбия у них обоих вместе взятых не хватало совсем
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Я никогда не устану повторять...
Ответ LeicesterCity
накатят, пробьет с локтя штрафную 200 грамм ))))
Это самая тупая и неуместная шутка, которую я видел в жизни.
+4
-1
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Александр Кудрявцев
Коль не хочешь тогда завязывай играть
+2
-3
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LeicesterCity
Ответ ХавиГави_Паратрупер
"Пусть мне накатят, я пробью", добавил Ронни😎
накатят, пробьет с локтя штрафную 200 грамм ))))
+3
-8
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А.Э.РАСИМ
Ответ Sevuska
Вот поэтому он свои 42 года играет в Кунилингус Лиге . А Ибрагимович в свои 42 - в Милане 👍
Ибрагимовича уже играл в кунилиггус лигу, причем в молодости.
Теперь он пашет, а Роналдиньо отдыхает, по вечерам созерцая свои титулы чемпиона мира, свой Золотой мяч, свои кубки чемпионов, и другие доспехи.
Куда уж ему до Ибрагимовича?
+76
-16
+60
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Владимир Великий
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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Sevuska
Вот поэтому он свои 42 года играет в Кунилингус Лиге .
А Ибрагимович в свои 42 - в Милане 👍
+93
-26
+67
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mutsulhanov@icloud.com
Не царское это дело бегать
+5
-2
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ХавиГави_Паратрупер
"Пусть мне накатят, я пробью", добавил Ронни😎
+41
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