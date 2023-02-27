Роналдиньо отказался исполнять буллит в испанской медиалиге: «Я не собираюсь бегать, пусть другие бегают»

Роналдиньо не захотел исполнять послематчевый буллит в матче Кингс Лиги.

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии дебютировал за «Порсиньос» в испанской медиалиге в игре против «Пио».

Основное время завершилось вничью (0:0), поэтому победитель определялся в серии буллитов – в этом формате послематчевой серии игроки выходят один на один с вратарем, а не бьют пенальти.

Главный арбитр объяснял Роналдиньо правила исполнения буллита, на что 42-летний футболист ответил: «Я не собираюсь бегать, пусть другие бегают».

Ответ бразильца развеселил рефери и комментаторов матча. В итоге «Пио» одержал победу над «Порсиньос» по буллитам – 3:1.

Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге: отказался от капитанской повязки, но привлек 2 миллиона зрителей