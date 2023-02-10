Овечкин о будущем в 2Drots: «Мне поступило 2 предложения от команд Первой лиги Казахстана. Турнир закончится – будем думать»

Форвард 2Drots Андрей Овечкин рассказал о дальнейших планах на сезон.

– Ты остаешься в 2Drots? Я так понимаю, что этот турнир (1XBET Media Football League) был для того, чтобы игроки просто прочувствовали друг друга. А что дальше? – Турнир закончится, и будем думать.

– Какие у тебя есть варианты? У тебя может быть еще что-то с профессионально карьерой?

– Да, вчера мне поступило четыре предложения, но два я не считаю, потому что они от любительских клубов, а два из Казахстана из Первой лиги. Это как высшая, но только на одну пониже.

– Что ты думаешь?

– Я пока вообще ничего не думаю, мне здесь в 2D кайф! Пока нет неоднозначного решения, буквально три-четыре дня закончится турнир, будем думать, что дальше.

На данный момент у меня обратный билет в Тайланд, у меня там жена. А как вернусь, через недели две-три смогу дать точный ответ, – объяснил Овечкин.

2Drots обыграли «БроукБойз» в полуфинале 1XBET MFL (0:1). В финальном матче «дроты» встретятся с Fight Nights.

Матч пройдет 11 февраля на «Астана Арене», начало – в 14:00 по московскому времени.