Тигиев после матча с One Game: «Тормозите со своими ублюдскими комментариями»

Теги Георгий Тигиев БроукБойз 1XBET Media Football League Медиафутбол

Георгий Тигиев отреагировал на критику после матча 3-го тура 1XBET MFL «БроукБойз» – One Game (1:0).

«Чуть тормозите со своими ублюдскими комментариями про содержание сегодняшней игры.

Все сами все понимают, в чем надо прибавлять и что надо изменить. Команда будет прогрессировать с каждой игрой! Мы в полуфинале и #####.

А мы уже готовимся и настраиваемся на следующую игру. Будет хорошая игра и рубка с «дротами». Всем спасибо», – написал защитник «Броуков».

Одержав победу в сегодняшнем матче, «Броуки» вышли в полуфинал турнира, где сыграют с 2Drots. Матч пройдет 8 февраля на «Астана Арене». Начало в 16:00 (мск).

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