Кузнецов о нарушениях режима в своей карьере: «Когда можно, я выпивал. И пиво пил, и шампанское. Я что, не человек?»

рассказал о наказании троих игроков 2Drots за нарушение режиме.

Накануне матча 1XBET Media Football League против Konoha Мбэйп, Манна и Вагабонд отдыхали до самого утра.

– А вы сами нарушали режим, когда играли?

– Ты хочешь сказать, что я бухал, что ли? Когда можно, я выпивал. И пиво пил, и шампанское. Почему нет? Я что, не человек?

Если праздник, ребенок родился, Новый год, я что, не могу выпить? Я такой же человек, как вы. Только я потом еще в футбол играю, мне тяжелее выгонять все.

– Вас больше беспокоило то, что они выпивали, или то, что вы их увидели?

– Меня возмутило больше всего то, что они не готовились к игре. Один вообще знал, что выйдет в составе. Тем более, он напротив меня живет. Но у них ума не хватило, чтобы не хулиганить.

Да, может Олег и не пил. Но то, что они в 6:30 гуляли по отелю – это уже неправильно. Это нарушение режима, это карается штрафом, – сказал главный тренер 2Drots.