«Он нам очень помогает – хотим взять его на один из шоу-матчей в регионах». Босс «Народной Команды» Мак о Николае Осипове

Один из руководителей «Народной Команды» Владислав Мак высказался о президенте Winline Медиалиги Николае Осипове и потенциальном участии команды в МФЛ-3.

«Народная Команда» – любительский клуб, созданный фанатами «Спартака». Команда планирует выступать в Winline Медиалиге.

«Летом 2022 года, когда у нас появилась идея о создании «Народной Команды», мы сразу же рассказали об этом Коле. Коле очень понравилась наша концепция – он, кстати, сам является давним болельщиком футбольного клуба «Спартак» и очень сильно помогает и поддерживает нашу команду.

Мы хотим даже его взять на один из шоу-матчей в регионах, поэтому, я надеюсь, не придется с «Дружиной» (медиафутбольный клуб, созданный из танцовщиков, актеров, хореографов – прим. Sports.ru) разговаривать по поводу его аренды на один матч. Также мы сами готовы помочь лиге.

Дам такой некий инсайд – возможно, матчи третьего сезона пройдут не на «Луче». В этом мы помогаем и, к сожалению – это не «Открытие Арена», как многие могут сейчас подумать», – заявил Мак.

«Народная Команда». Спартаковцы запускают новый клуб и залетают в Медиалигу