«Он нам очень помогает – хотим взять его на один из шоу-матчей в регионах». Босс «Народной Команды» Мак о Николае Осипове

Теги Спартак Открытие Банк Арена Winline Медиалига Луч Николай Осипов Народная команда Медиафутбол

Один из руководителей «Народной Команды» Владислав Мак высказался о президенте Winline Медиалиги Николае Осипове и потенциальном участии команды в МФЛ-3.

«Народная Команда» – любительский клуб, созданный фанатами «Спартака». Команда планирует выступать в Winline Медиалиге.

«Летом 2022 года, когда у нас появилась идея о создании «Народной Команды», мы сразу же рассказали об этом Коле. Коле очень понравилась наша концепция – он, кстати, сам является давним болельщиком футбольного клуба «Спартак» и очень сильно помогает и поддерживает нашу команду. 

Мы хотим даже его взять на один из шоу-матчей в регионах, поэтому, я надеюсь, не придется с «Дружиной» (медиафутбольный клуб, созданный из танцовщиков, актеров, хореографов – прим. Sports.ru) разговаривать по поводу его аренды на один матч. Также мы сами готовы помочь лиге. 

Дам такой некий инсайд – возможно, матчи третьего сезона пройдут не на «Луче». В этом мы помогаем и, к сожалению – это не «Открытие Арена», как многие могут сейчас подумать», – заявил Мак.

«Народная Команда». Спартаковцы запускают новый клуб и залетают в Медиалигу

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4 комментария

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Caustic
Не ставьте тег Спартак всякой хрени! Так вы дискредитируете само понятие тега!
+2
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Гуго
Слушайте, зачем это говно суют мне в ленту? Все кому не лень будут лепить тэг Спартак?
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Макс Шева
Хорошо когда неизвестные люди говорят о неизведанных людях,тогда и сам являясь неизвестным осознаешь что не все так плохо,вселенная даёт импульсы
+2
0
+2
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2882
А зачем в новостях к медиа футболу тег Спартак ставить?

Может какой нибудь боксер или рестлер тоже за Спартак болеет, туда же тег не ставят....
+8
0
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