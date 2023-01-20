«Амкал» и женский «Локомотив» проведут товарищеский матч: «Футбол не имеет пола, в него играют все»

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«Амкал» в субботу проведет первый в этом году товарищеский матч.

Соперником команды будет ЖФК «Локомотив». Шоу-матч начнется в 10:30 по московскому времени.

«Пересечение футбола мальчиков и девочек даже в медийном спорте достаточно редко получается качественным.

Но нам важно в очередной раз напомнить, что футбол не имеет пола, в него играют абсолютно все», – написал основатель «Амкала» Герман Эль Класико.

Прямую трансляцию матча покажет ютуб-канал «Амкала».

9 комментариев

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Мельников Михаил
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Ну наконец-то достойный соперник ... для команды медиалиги
Подозреваю, что Амкалу придется поддаваться, чтобы цирк не случился.
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rwm7
ИМХО, дичь на уровне боев списанных спортсменов с блогерами. Только здесь интересно вот что: если проиграют девушки, то это лишь ослабит позиции всего женского футбола (уже есть кейс, когда женскую сборную США дети из U-15 вынесли в 5 мячей). Если проиграют блогеры, то это не в плюс их так называемой лиге, по этому сравнению можно судить и об ее уровне тоже. Вероятно, все это ради просмотров, но не могу понять, зачем так рисковать репутацией.
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Derek Apple
Футбол в разных смыслах этого слова)
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Карма такая карма
Матч между сэндвичем с г***ом и клизмой)
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Арсений Элин
Девушек жалко,блогеры любят на публику газовать!😜
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Egobrain junior
в женщин, конечно, не верю
но если эти товарищи им умудрятся проиграть, это эпик провал будет
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damondiamond
Мб усилятся кем-то после игры
+5
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Hong Kil
Какая то гендерфлюидность
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ну наконец-то достойный соперник ... для команды медиалиги
+15
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+15
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