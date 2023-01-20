«Амкал» и женский «Локомотив» проведут товарищеский матч: «Футбол не имеет пола, в него играют все»

«Амкал» в субботу проведет первый в этом году товарищеский матч.

Соперником команды будет ЖФК «Локомотив». Шоу-матч начнется в 10:30 по московскому времени.

«Пересечение футбола мальчиков и девочек даже в медийном спорте достаточно редко получается качественным.

Но нам важно в очередной раз напомнить, что футбол не имеет пола, в него играют абсолютно все», – написал основатель «Амкала» Герман Эль Класико.

Прямую трансляцию матча покажет ютуб-канал «Амкала».