«Выбрал лучшие условия. В МФЛ-3 точно буду играть за них». Норик о переходе в Fight Nights

Теги Камил Гаджиев Winline Медиалига Fight Nights ФК 10 Норик Авдалян Азамат Мусагалиев 1XBET Media Football League Медиафутбол

Экс-форвард МФК «Рубин» Норик Авдалян рассказал о причинах перехода в команду Камила Гаджиева Fight Nights. 

«Я выбрал Fight Nights из-за условий. Также очень благодарен Азамату Мусагалиеву [президент ФК «10» – прим. Sports.ru] за его интерес ко мне – очень приятно, что такие люди сами выходили на связь и интересовались мной. 

Выбрал Fight Nights, так как там мне предложили лучшие условия – третий сезон Winline Медиалиги я буду точно за них играть, а в Казахстан полечу скорее всего на второй-третий тур», – сказал Норик.

Норик Авдалян – игрок Fight Nights

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий