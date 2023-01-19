«Выбрал лучшие условия. В МФЛ-3 точно буду играть за них». Норик о переходе в Fight Nights

Экс-форвард МФК «Рубин» Норик Авдалян рассказал о причинах перехода в команду Камила Гаджиева Fight Nights.

«Я выбрал Fight Nights из-за условий. Также очень благодарен Азамату Мусагалиеву [президент ФК «10» – прим. Sports.ru] за его интерес ко мне – очень приятно, что такие люди сами выходили на связь и интересовались мной.

Выбрал Fight Nights, так как там мне предложили лучшие условия – третий сезон Winline Медиалиги я буду точно за них играть, а в Казахстан полечу скорее всего на второй-третий тур», – сказал Норик.

Норик Авдалян – игрок Fight Nights