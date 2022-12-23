«Все, что вы озвучили о моем трансфере – далеко от истины». Норик про ФК «10»

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Форвард МФК «Рубин» Норик Авдалян прокомментировал слухи о своем возможном переходе в команду Дорохова и Мусагалиева ФК «10».

«Я вообще не знаю, откуда вы взяли эту инфу, но все, что озвучили – сильно далеко от истины! 

Мы пока с Азаматом договорились не афишировать условия. Но то, что сказали на подкасте – это очень далеко от правды», – заявил Норик.

Ранее телеграм-канал SugarFIFA на подкасте рассказал, что ФК «10» предложили Норику квартиру в Москве и зарплату менее 100 тысяч рублей – а Норика, в свою очередь, это предложение не устроило.

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