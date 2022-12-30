Эрик о новом тренере «Амкала»: «На ### нужен какой-то именитый, когда есть такой крутой специалист!»

Полузащитник 2Drots Эрик высказался о трансферах «Амкала».

«Только что посмотрел презентацию игроков в «Амкале». Гриня забрал сериал «На Спорте» в «Амкал»?!😂 На счет Грини и Алишера, как будто было понятно все, спасибо кружочкам Алишера! А вот на счет тренеров – правильное решение 100%.

Я все время забываю, как его зовут (Дмитрий Буробин, новый главный тренер «Амкала» – прим. Sports.ru), но при просмотре мини-футбольного турнира я отмечал тренера Португалии [им был Буробин] и говорил: «На ### нужен какой-то именитый тренер, когда есть такой крутой тренер!»

Видно, что он искренний, ему нравится вся эта движуха. Он большой специалист, судя по историям с Кубка России!» – написал Эрик.

Ранее «Амкал» рассказал о новом тренерском штабе и объявил трех новичков.