Форзяр о матчах с 2Drots: «Скорее всего все уже просто устали от конфликтов»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Форзарезор Медиафутбол

Полузащитник «Амкала» Форзарезор объяснил, почему после четвертьфинала Winline Медиалиги «Амкал» – 2Drots не было конфликтов.

– Тебе не кажется, что после вашего матча была какая-то медийная пустота? Как будто не уже такого ажиотажа и желания что-то обсуждать после матча.

– Мне кажется, что это связано с тем, что всем все было ясно. Т.е. там не было никаких заварушек, потасовок и срачей, как раньше. Матч прошел: одна команда выиграла – другая проиграла. И мне кажется, что мы прекрасно понимали, почему мы проиграли. Да и «дроты» особо не накидывали, буквально в первый час Некит пару роликов подснял для телеграм-каналов, но не более.

Скорее всего все просто устали от конфликтов, тем более в этом режиме: МКС, МФЛ – ты все время в этом ритме, плюс у Амкала не самый веселый этап выдался с увольнением тренера. Как будто все поднаелись, – сказал Форзяр.

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