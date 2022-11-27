Прокоп о номинации «Персона года»: «А как тут голосовать? Герман, создавший медиафутбол, или я, кто создал телеграм-канал»

Полузащитник «Ботева» Прокоп высказался о претендентах на приз «Персона года» в медиафутболе.

«А как тут голосовать?

• Герман, который создал медиафутбол;

• Николай, который создал прогресс медиафутбола в этом году;

• Егоров и Райзен, которые делают интерес к медиафутболу;

• Прокоп, который создал этот телеграм-канал;

• Алаев, который создал коллаборацию профессионального и медийного футбола», – написал Миша в своем телеграм-канале Prokop.

Подробная информация о голосовании