Осипов об участии «Амкала» в 3-м сезоне Winline Медиалиги: «Договоренности с Германом у меня стоят выше, чем информация из коммьюнити»
Глава Winline Медиалиги Николай Осипов высказался об участии «Амкала» в 3-м сезоне.
Ранее президент «Амкала» Германа Эль Класико заявил, что команда, скорее всего, в следующем сезоне МФЛ не выступит.
«Мы с Германом еще до подкаста обсуждали вероятность участия «Амкала» в лиге.
Поэтому личные договоренности с Германом у меня стоят выше, чем информация, исходящая из коммьюнити.
Я отреагировал абсолютно спокойно – не переживаю по этому поводу», – сказал Осипов телеграм-каналу BarinTV.
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