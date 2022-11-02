Осипов об участии «Амкала» в 3-м сезоне Winline Медиалиги: «Договоренности с Германом у меня стоят выше, чем информация из коммьюнити»

Глава Winline Медиалиги Николай Осипов высказался об участии «Амкала» в 3-м сезоне.

Ранее президент «Амкала» Германа Эль Класико заявил, что команда, скорее всего, в следующем сезоне МФЛ не выступит.

«Мы с Германом еще до подкаста обсуждали вероятность участия «Амкала» в лиге.

Поэтому личные договоренности с Германом у меня стоят выше, чем информация, исходящая из коммьюнити.

Я отреагировал абсолютно спокойно – не переживаю по этому поводу», – сказал Осипов телеграм-каналу BarinTV.