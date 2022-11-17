Вячеслав Глеб: «Лучшего нападающего Текилы не будет, тогда я тоже пропущу матч»

Нападающий GOATS Вячеслав Глеб не сыграет в матче с «Родиной Медиа».

«Тут узнал, что за «Родину Медиа» не будет играть лучший нападающий – Текила. Я, чтобы уравнять шансы команд на успех, решил тоже пропустить этот матч, буду помогать своей команде с бровки. Я думаю, это будет честно, поэтому желаю всем удачи, но все-таки верю, что «Козлы» победят», – сказал Вячеслав Глеб телеграм-каналу «Некласико».

Матч 1/4 финала Winline Медиалиги GOATS – «Родина Медиа» состоится 20 ноября в 19:30.