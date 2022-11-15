Дуб, Макей и Глеб в символической сборной 9-го тура Медиалиги по версии подписчиков нашего телеграм-канала

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Подписчики телеграм-канала «Медиафутбол на Sports.ru» определили символическую сборную 9-го тура Winline Медиалиги.

В состав попали: Матевосян («На Спорте»), Киряков («Амкал»), Гриня («На Спорте»), Шитов (GOATS), Сэмио (2Drots), Соснин («БроукБойз»), Манна (2Drots), Глеб (GOATS), Лаша («Бей Беги»), Макей («БроукБойз»), Дуб («Амкал»).

В скобках количество попаданий в символическую сборную. 

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