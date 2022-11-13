Егор Дружинин о своей команде в Медиалиге: «Она в основном состоит из танцовщиков, хореографов, людей из цирка»

Известный хореограф Егор Дружинин рассказал о возможном участии его команды «Дружина» в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

– Команда «Дружина». Расскажите подробнее про нее для медиафутбольной аудитории.

– Команда в основном состоит из танцовщиков, актеров, хореографов, ребят, работающих в цирке, на эстраде. Мы играем обычно в аккуратный футбол, но решили попробовать свои силы на большом поле.

Очень благодарны приглашению в Медиалигу, будем надеяться, что и мы, и те команды, которые будут играть с нами, и зрители получат удовольствие от нашей игры.

– То есть уже можно официально заявить, что вы будете в 3-м сезоне МФЛ?

– Мы надеемся, да. По крайней мере переговоры такие есть. Мы думаем, что все шансы на то, чтобы попасть в турнир, у нас есть.

– Николай Осипов сегодня играл за вас, будет ли он играть за вас в дальнейшем, когда будет сама лига?

– Мы не имеем ничего против, потому что играет он отлично, нам очень нравится. Он очень доброжелательный, коммуникабельный человек – это основной, мне кажется, принцип нашей команды, мы играем в удовольствие, а не корову проигрываем, – сказал Дружинин в интервью телеграм-каналу «Некласико».

Сегодня состоялся товарищеский матч между «Амкалом» и «Дружиной». сыграл первый тайм за команду Дружинина.