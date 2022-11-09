Акинфеев заявил, что не видит себя в медиафутболе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, будет ли он когда-нибудь в Winline Медиалиге и прокомментировал уровень команд-участниц Winline Медиалиги.

– Пофантазируем – если Медиалига будет долго длиться – вы видите себя в одной из команд?

– Нет. Я надеюсь, что кипербол в свое время создаст лигу, и мы будем творить такую же классную историю, как Медиалига.

– А вас удивляет, что медийные команды обыгрывают профессиональные клубы? «Чертаново», например, или матч 2Drots с «Текстильщиком».

– Меня, по большому счету, ничего не удивляет. Тут все, как и в профессиональном футболе – сначала одна команда доминирует, потом другая.

Вечного ничего не бывает – сегодня «Чертаново», завтра «Рубин», послезавтра «Бей Беги», – сказал Акинфеев телеграм-каналу «Некласико».