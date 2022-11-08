Акинфеев о мате в медиафутболе: «Если бы в профессиональном футболе слышали все, ходили бы с берушами»

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался про мат в Winline Медиалиге.

«Согласен, что в медийном футболе есть перебор, перегиб, есть и мат. Но здесь все лучше слышно, потому что трибуны неполные.

Если брать профессиональный футбол, то мат там тоже есть. Если бы слышали всех и вся, люди ходили бы с берушами.

Футбол, пускай даже медийный, без эмоций – это не то», – заявил Акинфеев телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

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