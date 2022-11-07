«Не было сказано ни слова негативного о народе Казахстана – обращение именно к Дидару». Гасилин о конфликте с Дидаром

Нападающий «Наших Парней» Алексей Гасилин обратился к президенту SD Family Дидару Сыдыкбеку после матча – SD Family (2:1).

«Хочу писать как мой кэп (Сибскана – прим. Sports). Дидар, ну ты немного ###### – в двух моментах подходил к тебе и спрашивал, есть ли рука – ты говорил «нет» мне и судье и качал, что вас засудили. Ты только плакался и вел себя ###### всю игру.

Когда я вышел, я с тобой общался, но ты в SD главный, у себя в стране, я не говорю как ты общался со мной, как ты общался с судьей, ты думаешь тебе все дозволено, ты бескультурный, и твой слог не идет по фамилии», – заявил Гасилин в своем телеграм-канале GasGollDer Live.

После этого Алексей столкнулся с хейтом в комментариях от казахской аудитории – чуть позже он объяснил свои слова.

«В моем посте не было сказано ни слова негативного о народе Казахстана – обращение было именно к Дидару, и в данном вопросе мне не важно, какой у него паспорт».