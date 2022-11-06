Джарахов вместе с Goody отметил победу GOATS: «Сегодня я не играл, но мысленно был там»

Эльдар Джарахов поздравил GOATS с победой над Fight Nigts.

«Поздравляю с победой. Сегодня я не играл, но мысленно был там и принес победу «Козлам», – сказал блогер.

«То есть он не играл, но уже едет отмечать. Настоящий профессионал. Кто не играет, тот не пьет. Вперед, «Козлы», – добавил босс GOATS Goody.

В ролике, опубликованном в телеграм-канале журналиста «СЭ» Терлецкого, Джарахов и Goody вместе заходят в какое-то заведение.

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