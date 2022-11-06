Желтые карточки обнулятся перед плей-офф МФЛ. Но за 3-ю желтую или красную игрок пропустит 1/4 финала

Глава Медиалиги Николай Осипов объяснил правило переноса карточек на плей-офф.

«Все желтые карточки обнуляются после регулярного чемпионата.

В случае же получения 3-й желтой в 9-м туре или удаления игрок пропускает 1/4 финала», – написал Осипов в своем телеграм-канале «О.Н.»

Заключительный, 9-й тур регулярного чемпионата МФЛ пройдет на следующей неделе.

По его итогам определятся все участники плей-офф второго сезона Winline Медиалиги.