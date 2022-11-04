Осипов о дозаявке футболисток: «Миссия была не сделать что-то честно, а привлечь внимание к женскому футболу»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, почему разрешил командам дозаявить футболисток.

– Не проще ли было и честнее, что у кого есть девчонки и кто успел их заявить, тех оставить. А получается, что сейчас все набрали в последний день буквально?

– Это не помогло. Выиграли те, кто были изначально заявлены, а во-вторых, справедливости ради, наличие девочки в команде, к моему убеждению, должно было привлечь внимание к девчонкам и к женскому футболу как таковому. И то, что сегодня у нас приехали, все команды засуетились для того, чтобы девчонок этих собрать.

Я считаю, это маленькая победа как женского футбола, так и внимания к нему, потому что разлетелись все кружочки, все негодование. Об этом пишут все: Крысева, Чепа Паша – вот, это не честно. Да, может быть это нечестно по отношению к тем, кто изначально играл по правилам, но миссия была не сделать что-то честно или нечестно, а привлечь внимание к женскому футболу.

Я очень надеюсь, что у нас хоть каким-то образом это получилось. Опять таки, я не думаю, что сейчас с этим кто-то согласится, но как говорит Герман: «Чтобы ты не делал, все равно будут хейтить», – сказал Осипов в подкасте на YouTube-канале Mavrin Football Coach.