Глава Медиалиги: «Полуфинал точно играем в Краснодаре. Финал – Краснодар или Сочи»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, где пройдут матчи плей-офф.

– Есть вариант, что четвертьфинал мы сыграем в Одинцово. Мы сейчас в переговорах со стадионом, с администрацией города. Но еще раз говорю, все по погоде. Если не будет минуса, не будет снега, то «Луч» точно такой же стадион, как и все остальные.

Подогрев везде включают, когда градус становится отрицательным. Ничего глобально не поменяется, если мы куда-то переедем в другое место, все равно там подогрева не будет. Будет минус, будет нужен подогрев, тогда мы уедем.

– То есть в Одинцово?

– Если нас готовы будут принять, диалог идет. Во вторник мы едем туда с телевизионщиками, чтобы посмотреть расположение камер и так далее, то есть мы держим для себя запасной вариант. Просто следим за погодой. Если будет погода через неделю плохая, будем в Одинцово. Будет такая же, как сейчас, говорим хорошая, то останемся на «Луче».

– А на полуфиналы уже есть договоренность со стадионами?

– Точно Краснодар, как мы и говорили. У нас до начала сезона был Краснодар, мы точно полуфинал играем там. По финалу, повторюсь, Краснодар и Сочи.

– В Краснодаре ты имеешь ввиду, который маленький стадион?

– Двойка, 10 тысяч зрителей, отличный стадион – это два «Сапсана», – сказал Осипов в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.