Мура о своей прическе: «Надо на свой цвет переходить, потому что родные не рады»

Защитник Reality Святослав Мурадов рассказал, сколько еще будет ходить с новой прической и что думает о попадании команды в плей-офф Winline Медиалиги.

– Сколько нам видеть тебя еще с такой прической?

– Я, наверное, все. Это последний день, завтра крайний. Надо на свой цвет переходить, потому что родные не рады. Я выполнил спор так, что все на этом.

– Как оцениваешь шансы попадания в плей-офф?

– Слушай, очень сложно, потому что сейчас от нас мало, что зависит. Будем ждать игру , «Амкала». Будем выигрывать дальше, а там если фартанет, то выйдем, если нет, то как боженька сделает, так и будет.

– Если удастся все-таки выйти из группы, то с кем ты хотел бы сыграть? Может быть есть команды из группы Б, к которым есть неприязнь?

– Нет, все играющие команды. Так, если брать, то 2Drots, пока у нас общий счет 1:1. Хочется выяснить, кто сильнее. А так со всеми было бы приятно сыграть, даже с теми «Козлами». Посмотрим, принципиалки нет никакой. Если выбирать, то 2Drots, – сказал Мура в интервью телеграм-каналу «С детства за медиафутбол».