Мура рассказал, когда покрасит бороду: «Все от Фила зависит – он спонсирует»

Защитник Reality Мура рассказал, когда покрасит бороду.

– Когда будет окрашивание?

– Я не понимаю свою команду, все говорят: «Давай, давай». Наоборот должны поддерживать. «Мура, соскочи ##### тебе это надо? Ты мужик!»

Ну я сделаю, я же сказал. Все от Фила зависит, потому что он спонсирует. Не я же (смеется). Сделаем в пятницу. Я просто не знаю, мне надо 3-4 раза сходить, чтобы получить цвет, который нужен. Может баллончиком покрасить – всех #######?

– А сколько ты проходишь с белой бородой?

– В этом загвоздка. Никто не сказал, сколько я должен проходить. На игре я должен быть уже таким. Посмотрим, – сказал Мура в интервью телеграм-каналу Reality.

Пари игроков «Амкала» и Reality превратилось в мем. Мура поспорил на победу матче, а потом узнал, что не сыграет – из-за перебора карточек