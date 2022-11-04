Журавель о медиафутболе: «Мне нравится чистое игровое время. Хочу снять видео о том, как перенести это на большой футбол»

рассказал, чем ему нравится медийный футбол.

«Движухой, экспериментами, открытостью, искренностью. Здесь молодые, модные люди. Все объединены какой-то идеей.

Мне очень нравится чистое игровое время. Хочу спроецировать это на большой футбол. В конце сезона надо провести исследование, я даже хочу снять видео, как это можно перевести на большой футбол и на что это повлияет.

Как изменятся психология игроков, динамика игры, взгляд на игру и так далее.

Мне очень нравится, когда после гола все выбегают на поле. Этого не хватает в большом футболе. Понятно, что там такого никогда не будет. Но мне прям дико это нравится.

Ну и когда судья идет к комментатору [посмотреть повтор]. Представь, если пойдет на третий ярус посмотреть с Геничем момент.

У Медиалиги нет дефицита внимания. Например, журналист Сева Терлецкий делает ток-шоу про медиафутбол, оно собирает в три больше, чем шоу о большом футболе. Никакой проблемы с вниманием к медиафутболу нет», – сказал комментатор телеграм-каналу «С детства за медиафутбол».