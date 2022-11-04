Бухар: «Тренер узнал, что я нападающий только 1,5-2 месяца назад, а я в команде уже полгода»

Нападающий «Броуков» Данила Бухаров рассказал, почему получал мало игрового времени.

«БроукБойз» играют с «Ромой» в 8-м туре Winline Медиалиги, Бухар к перерыву забил и сделал голевую передачу.

– Гол плюс пас. Что происходило с тобой, ты не играл, не выходил на поле? А тут вышел и всем доказал.

– Братан, понимаешь, я в шоке знаешь от чего? Я в команде уже месяцев 6-7, а тренер узнал, что я нападающий, 1,5-2 месяца назад. Я вообще всю жизнь играл нападающего на хорошем уровне, я хорошую школу прошел. И когда ему второй тренер говорит, что я нападающий, он такой: «Как так?» Понимаешь?

– А как так получилось? Он не общается с вами?

– Нет, я не знаю, как так получилось, потому что Звездин поставил меня с краю, Сос играл с нами, а с краю я не умею, не знаю, это как Лукаку с краю поставить. Вот так это произошло. И он меня туда ставил и у меня ничего не получалось. А нападом получалось каждую игру: на МКС я хорошо вышел и сейчас. Я не знаю, почему именно первые матчи так было, но вот доказал.

– Ты разговаривал с Антоном Васильевичем (Сосниным, тренером «Броуков» – прим. Sports.ru)?

– Я с ним поговорил, сейчас ситуация поменялась. Первая игра и вот результат.

– Были мысли уйти из команды?

– Честно, были.

– Какие-то команды с тобой связывались?

– Да.

– Кто?

– (смеется).

Интервью опубликовано в телеграм-канале журналиста «СЭ» Терлецкого.