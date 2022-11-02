Актриса Кристина Нуар попрощалась с ФК «Деньги»: «Вы навсегда в моем сердце»

Член совета директоров ФК «Деньги» Кристина Нуар объявила об уходе из команды.

«Вы навсегда в моем сердце. Ребята, я желаю вам больших успехов и побед», – написала Нуар в своем инстаграме kris_nuar.

Кристина пришла в сериал «Денег» в январе 2022 года на замену ушедшему Райзену.

Изначально руководитель клуба Станос планировал задействовать актрису в нескольких эпизодах, но Кристина понравилась аудитории и осталась в команде.

Во 2-м сезоне Winline Медиалиги Нуар была заявлена за ФК «Деньги», но ни разу не вышла на поле.

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