2Drots планируют провести товарищеский матч с ЦСКА. С «Локомотивом» возможны коллаборации

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Руководитель 2Drots Некит рассказал о переговорах с клубами РПЛ по поводу сотрудничества.

– Что с вашими коллаборациями с «Локомотивом»?

– У нас были переговоры с «Локомотивом». Можно сказать, они еще в процессе. Если придем к взаимовыгодным условиям, то с удовольствием поработаем.

Много чего хочется обсудить, обговорить, но не всегда это приводит к финальному результату.

– А что с ЦСКА? Матч может состояться?

– Думаю, да. Хотелось бы сыграть, когда будет тепло, потому что сейчас на этих холодных полях атмосфера не та, болельщиков немного.

– Можно сыграть на сборах. В Турции, в Дубае…

– Вообще с кайфом. У нас уже есть планы на новый год, но пока кидаться обещаниями не хочу, – сказал Некит телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

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