Мура перекрасит бороду в белый цвет, проиграв спор с Салимом

Защитник Reality Мура высказался о проигранном пари с хавбеком «Амкала» Романом Салимовым.

Перед игрой футболисты поспорили на результат матч Reality – «Амкал». Салим в случае поражения должен был перекрасить волосы в белый цвет, а Мура – перекрасить бороду.

«Амкал» в матче 7-го тура Winline Медиалиги одержал победу со счетом 4:2. Мура пропустил игру из-за дисквалификации, о которой не знал на момент спора.

– Спор с Салимом?

– Я проиграл.

– Будешь выполнять?

– Ну, конечно, проиграл, что поделать. Не хотел я всего этого. Если бы я играл, то ничего бы не было, никаких разговоров об отмене [спора].

Вот мы ######## (проиграли), но я ничего не сделал для того, чтобы ######## или выиграть.

Но спор есть спор, я пойду его выполнять, – сказал Мура в интервью телеграм-каналу «SUGAR FIFA | Новости медийного футбола».

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