Goody о Паше Технике: «Таких нельзя допускать к спорту. Мне очень стыдно перед лигой за этот перфоманс»

Президент GOATS Goody прокомментировал скандал с Пашей Техником в матче против 2Drots.

«Мне очень стыдно перед лигой за этот перфоманс. Мы его до последнего контролировали – с самого утра мы его встретили, привезли его на поле за 2 часа до игры.

Его держали в раздевалке закрытой, если кто-то видел. Он был трезвый. Но каким-то образом у него оказалась бутылка Pepsi в раздевалке. Я потом понюхал эту бутылку и понял, что это ни хрена не Pepsi была.

Я предполагал, что так может произойти – мы всеми силами пытались этот вопрос контролировать. Мне очень жаль, потому что это выглядело просто отвратительно – он в трусах бегает, орет матом, достает член.

Я очень рад, что это не попало в трансляцию, потому что таких людей к спорту допускать нельзя», – заявил Goody на конференции Winline Медиалиги.

Две недели Паши Техника в медиафутболе. Побывал в коме, прошел отбор в GOATS и был исключен из команды