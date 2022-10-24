«Бей Беги» заявили об уходе Лео Адамса за несоблюдение субординации

Защитник «Бей Беги» Лайонел Адамс покидает команду в связи с невыполнением контрактных обязательств.

«Мы в одностороннем порядке прощаемся с Лео в связи с несоблюдением субординации и невыполнением обязательств по условиям соглашения между игроком и руководством. Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере», – сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Адамс пришел в «Бей Беги» перед вторым сезоном Winline Медиалиги.

Ранее футболист выступал за «Енисей», «Волгу» и «КАМАЗ».