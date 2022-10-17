Маврин извинился перед игроком «Броуков»: «Гиля, прости! Здесь должен быть фол»

Полузащитник «Амкала» извинился перед игроком «Броуков» Гилязутдиновым. Василий наступил ему на ногу.

«Гиля, прости, что наступил! Здесь, естественно, должен быть фол. Конечно, специально я не хотел этого делать! Он потянулся, а я хотел поставить левую ногу чуть вперед, чтобы в случае удара заработать фол, но немного недоехал! Мой косяк. Считай за первую желтую, которой не было!» – написал Маврин в своем телеграм-канале Mavrin Coach.

Матч 5-го тура Winline Медиалиги между «Амкалом» и «Броуками» завершился нулевой ничьей.

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