Маврин о выходе из группы в Медиалиге: «Мне разницы нет, моя работа от этого не изменится»

Полузащитник «Амкала» не думает о выходе команды из группы в Winline Медиалиге.

– Как ты думаешь, вы выйдете из группы, потому что все сложнее и сложнее?

– Я не думаю об этом. Мне разницы нет, моя работа от этого не изменится. Вот футболистам «Броуков», которые не делают контент и не развиваются медийно, наверное, плохо будет, если они не выйдут.

– У них, наверное, примочки есть?

– Конечно, у нас тоже есть, но я не наемник здесь. Я просто делаю контент, играю по фану в футбол и кайфую! – сказал Василий Маврин в интервью ТГ-канал журналиста «СЭ» Терлецкого.

«Амкал» в 5-м туре Winline Медиалиги сыграл с «Броуками» (0:0).