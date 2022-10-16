Журналист Сергей Микулик сыграл в Медиалиге в 61 год: «Я заплатил Уткину, чтобы попасть в состав»

Спортивный журналист Сергей Микулик дебютировал в Winline Медиалиге.

61-летний Микулик вышел в стартовом составе в матче против 2Drots (2:4).

– Я сегодня не подвел, видели? Разыграл мяч в центре поля, красиво отдал назад, открылся вперед. При мне счет был 0:0. Все неприятности случились без меня.

– Сколько вы провели на поле?

– Я увижу это в зарплатной ведомости.

– Вы перед матчем сказали, что сами заплатили, чтобы выйти на поле. Это правда?

– Конечно. Мне так много лет, что за то, чтобы попасть в состав, несмотря на дружбу с Василием [Уткиным], приходится платить.

Но это только для меня. Все остальные ребята попадают в состав по спортивному принципу.

Я заплатил деньги президенту, он поговорил с тренером, а тот, видимо, решил, что мне надо доверить пару минут.

– Сумма – секрет?

– Да. Сейчас отобью на банкете, – сказал после игры Микулик телеграм-каналу «Лига медиафутбол».