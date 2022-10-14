Крысева о Салиме, Дубникове и Комисе: «Они ##### не медийные, давайте честно»

Крысева рассказал, почему не считает медийными игроками Салима, Комиса и Дубникова.

«Они ##### не медийные, давайте честно. Перед стартом МФЛ меня добавили в чатик, где обсуждали кто медийный, а кто нет. Там были Эрик, Фикус, Нечай и еще парочка человек.

Просто спрашивали независимое мнение – кто медийный, а кто не медийный. Там кидали список, смотрю – я этих людей вообще не знаю. Я сказал: «Чуваки, я не настолько погружен, чтобы давать вам какое-то объективное мнение».

Но вот сейчас я понимаю, что мне надо было говорить: вот этого не знаю, вот этого не знаю, вот этого не знаю. Потому что все, кто называет этих людей медийными, даже Салима – у них какая-то профессиональная деформация, они в тусовке их знают, но они не медийные вообще», – сказал Крысева на ютуб-канале MFC Reality.