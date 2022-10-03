Эрик 2Drots – о 5-м туре Медиалиги: «Количество медийных будет увеличено с 2 до 4-5»

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Эрик 2Drots высказался о 5-м туре Winline Медиалиги, который пройдет по экспериментальным правилам. 

«Разузнал о экспериментальных правилах 5-го тура. Если все будет так, то все идет в пользу медиа и профиков пофиксят.

Единственный вопрос, кому дадут эти статусы медиа. Еще есть пара интересных нововведений. Не могу говорить всего пока.

Но единственное что наверное можно сказать: количество медийных игроков на поле – обязательное условие будет увеличено с 2-х до 4-5.

Очень жду официального заявления лиги», – написал Эрик в своем телеграм-канале Wonderful_liar.

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