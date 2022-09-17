2Drots вынесли клуб РФС «Наши Парни» с Титовым, Билялетдиновым и Филимоновым – 3:0

2Drots и «Наши Парни» играют в 1-м туре второго сезона Winline Медиалиги.

Игра проходит 16 сентября в Москве на стадионе «Луч».

«Наши Парни» – недавно созданная команда РФС. В составе – звезды сборной России Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов и другие.

2Drots – флагман Медиалиги и победитель первого сезона.

Winline Медиалига

1 тур. Группа Б

2Drots – «Наши Парни» – 3:0 (1:0)

2Drots: Белка, Пискунов, Сальников, Гудаев, Бегларян, Манна, Эдамс, Талабко, Стиль, Фартуна, Карат.

«Наши Парни»: Филимонов, Янбаев, Станиславлевич, Карагулян, Сурков, Шишкин, Копыл, Морев, Титов, Билялетдинов, Шмаров.

Гол: 1:0 – Эдамс (31), 2:0 – Фрол (65), 3:0 – Станисавлеич (76, в свои ворота).