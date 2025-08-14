  • Спортс
Армрестлинг. East vs West 19. Ларратт поборется с Курдечей на обеих руках, Хатчингс против Чаффи, Маск встретится с Ларссоном, другие поединки

16 августа в США пройдет турнир East vs West 19 по армрестлингу.

В главном противостоянии карда Девон Ларратт дважды поборется с Алексом Курдечей – и на левой, и на правой руках.

Мужчины

Правши

Девон Ларратт (Канада) – Алекс Курдеча (Польша)

Тодд Хатчингс (США) – Дейв Чаффи (США)

Брэндон Аллен (США) – Брайан Шоу (США)

Мэтт Маск (Канада) – Филип Ларссон (Швеция)

Рикерд Борнман (ЮАР) – Павел Дербеденев (Украина)

Эдди Холл (Великобритания) – Роберт Оберст (США)

Сайр Браун (США) – Дерек Смит (США)

Лоуренс Шахлай (Великобритания) – Мартиньш Лицис (США)

Левши

Девон Ларратт (Канада) – Алекс Курдеча (Польша)

Женщины

Правши

Габи Васконселос (Бразилия) – Джослин Бриссон (Канада)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс
