Армрестлинг. East vs West 19. Ларратт поборется с Курдечей на обеих руках, Хатчингс против Чаффи, Маск встретится с Ларссоном, другие поединки
16 августа в США пройдет турнир East vs West 19 по армрестлингу.
В главном противостоянии карда Девон Ларратт дважды поборется с Алексом Курдечей – и на левой, и на правой руках.
East vs West 19
Ловленд, США
Начало – 3:30 по московскому времени (в ночь на 16 августа)
Мужчины
Правши
Девон Ларратт (Канада) – Алекс Курдеча (Польша)
Тодд Хатчингс (США) – Дейв Чаффи (США)
Брэндон Аллен (США) – Брайан Шоу (США)
Мэтт Маск (Канада) – Филип Ларссон (Швеция)
Рикерд Борнман (ЮАР) – Павел Дербеденев (Украина)
Эдди Холл (Великобритания) – Роберт Оберст (США)
Сайр Браун (США) – Дерек Смит (США)
Лоуренс Шахлай (Великобритания) – Мартиньш Лицис (США)
Левши
Девон Ларратт (Канада) – Алекс Курдеча (Польша)
Женщины
Правши
Габи Васконселос (Бразилия) – Джослин Бриссон (Канада)
