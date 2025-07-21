Степашин о бане РФ: «Пока идут боевые действия, на страну продолжат давить. Ненависть искусственно разогревается в большинстве европейских стран на уровне спортсменов, населения»

Сергей Степашин заявил о разжигании ненависти к российским спортсменам в Европе.

«Дай бог, на самом деле [чтобы российские спортсмены выступили на Олимпиаде-2028]. Но я еще раз хочу подчеркнуть: пока идут боевые действия, для меня это очевидно, они будут продолжать давить на страну.

Тем более вы же обратили внимание, такой ненависти по отношению к моей стране не было давным-давно уже. Причем это искусственно разогревается в большинстве европейских стран. Именно на уровне и спортсменов, и населения, а не только политиков», – сказал член совета директоров «Динамо ».