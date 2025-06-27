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Инал Тасоев: «ММА – мечта, которая никогда не исполнится. Не хочу менять курс, потому что уже выбрал дзюдо»

Двукратный чемпион мира Инал Тасоев рассказал о призовых в дзюдо.

– Что дают за победу на чемпионате мира по дзюдо?

– Пока не знаю, что будет от федерации (от IJF чемпионам идет 20 800 евро – Спортс’‘). Но суммы точно не такие, как в футболе. Где-то читал про премиальные «Зенита» за победу над «Краснодаром» в три мяча – там больше 20 миллионов рублей. О таких деньгах мы даже не думаем.

– За всю карьеру в дзюдо заработать миллион долларов реально?

– Если со всеми зарплатами, премиальными и постоянно успешно выступать на Гран-при и «Больших шлемах», может, и набежит. А может, и нет. Ты должен быть супертоповым спортсменом, олимпийским чемпионом и чемпионом мира.

– Выиграть столько, сколько Ринер (5-кратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира – Спортс’‘)?

– Если как Ринер, там и несколько миллионов долларов будет. А если взял какой-нибудь клубный чемпионат мира, на многое не рассчитывай.

– Видя, какие суммы в дорогих видах, не думал про ММА? Уверен, тебе бы за выход предложили очень много.

– Это как мечта, которая никогда не исполнится. Я хотел бы драться, но не на улице, а в октагоне. Это шоу, это класс, мы все это смотрим, это интересно.

Но я не хочу менять курс, потому что уже выбрал дзюдо. На меня смотрит молодежь, я должен показывать лучшее из этого вида. Нужно помочь ему развиваться, а не уходить на полпути в ММА, нельзя же думать только о себе.

Хочу остаться в дзюдо до конца и внести хотя бы маленький, может быть, совсем незначительный, но вклад в этот вид спорта. Чтобы следующее поколение дзюдоистов, олимпийские чемпионы и чемпионы мира чуть приблизились по зарплатам к футболу и ММА, чтобы их больше узнавали, – сказал Тасоев.

Разговор с сильнейшем дзюдоистом планеты, после которого вы захотите пожать ему руку

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
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