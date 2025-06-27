Инал Тасоев: «Если человек пытается меня задеть, становится его жалко. Потому что вижу, как ему может быть больно»

Дзюдоист Инал Тасоев терпеливо относится к тем, кто пытается его задеть.

– Я сижу в метре от тебя и понимаю: злить этого парня точно не стоит. Одно движение – и моя жизнь не будет прежней. А были такие, кто не понимал?

– Я слишком терпеливый и где-то добрый. Даже если вижу, что человек на меня прыгает и пытается задеть, просто становится его жалко. Потому что я вижу наперед, как ему может быть больно. И хватает даже мысли.

Делать этого в жизни никогда не буду, потому что я профессиональный спортсмен и просто не могу такого позволить. Развернусь и пойду своей дорогой. Что бы ни говорили.

– А кто эти смельчаки?

– Я же из Владикавказа, у нас достаточно «крутых ребят». Кто-то с улицы, кто-то тренируется для себя. Некоторые не знают, кто я, и, видимо, пытаются самоутвердиться, что-то себе доказать.

Есть и другая сторона: видят, что я немножечко на слуху, и хотят пощупать, подергать. Вот подходят: «Ай, ты красавчик какой», бьют по спине – становится некомфортно.

Не так давно был случай. После какого-то старта чувак берет за руку, хлопает везде: «Ты что за машина такая? Что за красавчик?» Спрашиваю: «Почему ты проявляешь ко мне такое неуважение? Я же тебя не трогаю».

Человек меня совсем не знает, видел первый или второй раз в жизни. Плюс я вообще не тактильный. Но некоторые лезут. Понимаю, что есть ребята, которые просто не знают, как проявить уважение, и поэтому начинают включать хамское, быдливое общение. Но так делать не надо, – отметил Тасоев .

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