Инал Тасоев: «Для меня есть только первое место. Все остальное – поражение. Так было всегда»

Российский дзюдоист Тасоев заявил, что второе место для него является провалом.

Накануне Тасоев выиграл золото ЧМ-2025 в Будапеште в весовой категории свыше 100 кг. Это его второй титул чемпиона мира в карьере.

– Это особая медаль для меня, самая ценная, самая дорогая. Посвящаю ее маме, она сделала из меня человека, она лучшая. А я по-настоящему стал чемпионом мира. Еще после Дохи сказал: не выиграл нормально сейчас – выиграю еще раз. И важно было это доказать себе.

Теперь надо продолжать в том же духе. Мне 27 лет – точно есть куда расти и в чем прибавлять.

– Что было внутри, когда награждал Ринер?

– Он живая легенда. И получать золото из его рук – почему нет? Хоть он и мой соперник, я его очень сильно уважаю. Хотя бы только за то, сколько он сделал для мирового дзюдо.

– Если бы он выступал здесь, было бы интереснее?

– Да мне всегда и со всеми интересно.

– За минуты с небольшим ты проигрывал в финале. Второе место в Будапеште было бы провалом?

– Для меня второе место – всегда провал. Но важно, чтобы люди меня сейчас правильно поняли – не хочу, чтобы это звучало высокомерно. Просто я выкладываюсь и тренируюсь именно для того, чтобы завоевывать золотые медали. Для меня есть только первое место. Все остальное – поражение. Так было всегда.

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