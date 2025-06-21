Сборную России по кикбоксингу отстранили от чемпионата Европы в Кишиневе по решению властей Молдовы

Власти Молдовы не допустили российских кикбоксеров на чемпионат Европы в Кишинев.

Об этом заявили в пресс-службе Федерации кикбоксинга России.

Сообщается, что Министерство образования и исследований Республики Молдова заявило о невозможности проведения чемпионата Европы в стране с участием российских и белорусских спортсменов, так как «мероприятие не было разрешено в соответствии с действующим законодательством и явно противоречит общественным интересам и демократическим принципам».

Также Министерство обвинило Всемирную федерацию кикбоксинга (WKF) и ее президента Фридриха Эксенбергера в том, что они способствовали участию в турнире российских спортсменов, несмотря на международные санкции, «подписав в марте 2025 года соглашение о сотрудничестве с Федерацией кикбоксинга России, которое предусматривает присутствие команды под флагом и гимном Российской Федерации».

WKF в устной форме уведомила Федерацию кикбоксинга России о невозможности участия россиян в чемпионате Европы. ФКР ждет официальное заявление со стороны WKF.

Соревнования в Кишиневе стартуют 22 июня.