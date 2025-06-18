Адамян о бронзе ЧМ: «Я показал хорошую борьбу и очень многим людям, которые уже переставали в меня верить, доказал, что я еще на месте»

Дзюдоист Арман Адамян остался доволен выступлением на ЧМ-2025 в Будапеште.

Россиянин завоевал бронзу в весовой категории до 100 кг, одолев представителя ОАЭ Джафара Костоева. Адамян является чемпионом мира 2023 кг в этой категории.

— Какие эмоции от бронзы и второй медали на чемпионатах мира?

— Эмоции на самом деле зашкаливают, потому что, как мы все знаем, у меня после чемпионата мира чуть‑чуть провал пошел. Очень много выслушал в свой адрес. Больше, наверное, плохого слышал: «Все, он не покажет результат».

Даже когда составы объявляли, я краем глаза читал, комментарии писали, что я не заслуживаю сюда ехать. Вот поэтому я сегодня максимально хорошо подошел, в хорошей форме меня подвели к этим соревнованиям тренеры сборной.

Я сегодня себя великолепно чувствовал. Думаю, в борьбе полностью себя показал, чуть‑чуть в полуфинале с Матвеем (Каниковским) ошибся.

Все (остальные) схватки уверенно выигрывал и ловил себя на мысли перед бронзой, что выиграть у чемпиона мира, олимпийского чемпиона, лидера веса — и без медали отсюда уехать… Я, наверное, сам себя не простил бы.

Я доволен собой сегодня, показал хорошую борьбу и очень многим людям, которые уже переставали в меня верить, доказал, что я еще на месте, могу и долго буду, — сказал Адамян.