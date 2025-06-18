Матвей Каниковский: «Рад, что получилось завоевать золотую медаль, но какой‑то сильной радости нет. Всплеска эмоций не ощущается»

Матвей Каниковский поделился эмоциями после победы на чемпионате мира по дзюдо.

Россиянин выиграл золото в весовой категории до 100 кг на турнире в Будапеште.

— Глядя на вас, даже не скажешь, что стали чемпионом мира. Может, внутри где‑то кипят эмоции?

— Честно сказать, не особо. Рад, конечно, что получилось завоевать золотую медаль, но какой‑то сильной радости нет. Результатом доволен, но всплеска эмоций не ощущается.

— Уже осознали это чувство внутри?

— Пока еще нет, не до конца. Наверное, только завтра утром пойму, — сказал Каниковский.