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«МОК действует бандитскими методами. Для них нормально то, что для нас – табу и неприемлемые вещи». Тхэквондист Храмцов об отстранении

Тхэквондист Максим Храмцов резко раскритиковал МОК за отстранение россиян.

Ранее Храмцов заявлял, что отказывается выступать в качестве нейтрального спортсмена.

– Приход Кирсти Ковентри на пост президента МОК может изменить твою позицию, вселяет надежду? Или бюрократический аппарат МОК сильнее?

– Нет-нет, безусловно, мы верим в лучшее и всегда надеемся на то, что нас вернут. И что они наконец поймут, что соревноваться без лучшей страны в мире – неправильно и неспортивно, не по-мужски.

Но на сегодняшний день они соревнуются против нейтральных спортсменов, причем в основном нейтральных спортсменов, которых не считают претендентами на медали. Не допустили меня и еще одного олимпийского чемпиона на чемпионат мира 2023 года, перед Олимпийскими играми отстранили абсолютно всех, кто мог добыть медали для нашей страны.

– Оказавшись перед Ковентри, что ты ей скажешь?

– Да мы с ними разговариваем абсолютно на разных языках. Они воспитаны по-другому. Для них происходящее абсолютно нормально. Для них нормально делать среди полов эти «он», «она», «оно», пропагандировать ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России – Спортс’‘), пропагандировать то, что сейчас происходит на Украине и так далее.

Для нас это не норма, а табу и неприемлемые вещи. Как и в большей части мира. Сейчас я нахожусь в стране исламского мира [Саудовской Аравии], в Китае, в азиатских странах я бывал – а в Европе и Соединенных Штатах почему-то это все есть. Если я буду с ними разговаривать, мы просто друг друга не поймем.

Даже взять мою ситуацию – отстранить меня от чемпионата мира за лайк. Они всерьез мне объясняли, что, мол, ты вот лайкнул бойца СВО, поэтому не допустим. Я говорю: я лайкнул спортсмена прежде всего, нашего чемпиона. Как вообще можно об этом рассуждать?

– Ты уверен, что на федерацию тхэквондо было давление из МОК?

– Да, это было давление МОК. Давление было на Гран-при в Париже. Когда я с олимпийским чемпионом Владом Лариным приехал на Гран-при, за день до нашего взвешивания нам позвонил главный тренер, попросил прийти в комнату и сказал, что был звонок от главы нашей федерации и просьба не взвешиваться и не выступать.

А президенту нашей федерации позвонил президент международной. Мы были просто в шоке. В смысле не взвешиваться? А оказалось по цепочке, что в федерацию тхэквондо позвонили из МОК и сказали, что если Храмцов и Ларин завтра выступят, то они сделают все для того, чтобы Россия в тхэквондо никогда не принимала участия в международных соревнованиях.

– Мощно.

– Да. И тогда главный тренер с главой нашей федерации сказали: «Максим, это ваше решение, как вы сделаете – так и будет, мы вас поддержим, мы вас не призываем не выступать, но нам назвали такие условия». Мы в шоке, не знаем, что делать, – и на тот момент решили с Владом сняться, чтобы не подставлять всю команду.

То есть они уже не могли найти причину, к чему придраться, и МОК пришлось бандитскими способами решить эту проблему. Накипело. Выглядит, будто бы мы под них подстраиваемся, хотя такого быть не должно. Спорт должен быть всегда открытым для каждого. И лишать нас мечты нельзя... Хотя они, к сожалению, могут так делать, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 Храмцов. 

«Как можно лишать мечты из-за цвета паспорта?» Его не пустили в Париж

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Максим Храмцов
тхэквондо
logoсборная России
чемпионат мира по тхэквондо
logoМОК
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo)
logoСпорт-Экспресс
logoКирсти Ковентри
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