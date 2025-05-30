Член сборной России по дзюдо Давид Зозиров спас тонувшего подростка в московском парке
Российский дзюдоист Давид Зозиров спас тонувшего подростка.
Инцидент произошел в Мещерском парке Москвы. Подросток во время купания далеко заплыл, и у него свело ноги. Зозиров и еще двое людей, находившихся неподалеку, помогли ему выплыть.
Спортсмен вытащил подростка на берег и оказал ему первую помощь. Пострадавший, по словам Зозирова, весит более 100 кг, но проблем дзюдоисту это не доставило.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Mash на спорте
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