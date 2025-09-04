  • Спортс
  • Глава Федерации дзюдо России Соловейчик: «Задача – восстановление международных отношений, в том числе с украинской стороной»
Глава Федерации дзюдо России Соловейчик: «Задача – восстановление международных отношений, в том числе с украинской стороной»

Федерация дзюдо России планирует восстановить международные отношения.

«Наши спортсмены – те самые спортсмены, которые являются режиссерами возвращения нашего спорта на международную арену в полноценном масштабе.

Следующая задача – возвращение флага и гимна. У наших коллег из Белоруссии получилось это сделать. Мы рассчитываем на это и ведем дискуссии, переговоры, консультации с международной федерацией по этому поводу.

В дзюдо никогда не было дискриминации. Дискриминация была со стороны правительств тех стран, которые запрещали спортивным федерациям приглашать нас. Но в мировой команде никогда не было противоречий. Следующая задача – восстановление международных отношений, в том числе с украинской стороной», – сказал глава ФДР Сергей Соловейчик.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
IJF
ФДР
дзюдо
Сергей Соловейчик
Федерация дзюдо Украины
