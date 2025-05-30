Эльвира Оберг о внимании фанатов: «Однажды кто-то постучал ко мне домой, желая сделать селфи. Мне это не показалось нормальным»
Оберг 26 лет, она олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону в составе сборной Швеции.
– Я до сих пор удивляюсь, что так много людей хотят автографы.
– Многие парни из Германии?
– Да! Значительное большинство.
Я наняла свою маму в качестве помощницы, теперь она занимается этим. Поэтому большинство писем от фанатов направляется к моей маме.
Я бы сказала, что жизнь публичного человека меня вполне устраивает, но конечно, после некоторых случаев я думала, что больше не хочу этого. Просто сам факт публичности не означает, что ты всегда доступен, и не все это понимают.
– В какие моменты ты чувствуешь, что не хочешь быть на публике?
– Однажды кто-то постучал ко мне домой, желая сделать селфи, и мне это не показалось нормальным. Есть и такой опыт.
Когда ты в ресторане, тебе тоже не всегда хочется публичности. Иной раз ты устал, вымотан или просто не лучший настрой. Но зачастую мне весело и приятно, – сказала Оберг.
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