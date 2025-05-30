  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Эльвира Оберг о внимании фанатов: «Однажды кто-то постучал ко мне домой, желая сделать селфи. Мне это не показалось нормальным»
1

Эльвира Оберг о внимании фанатов: «Однажды кто-то постучал ко мне домой, желая сделать селфи. Мне это не показалось нормальным»

Эльвира Оберг заявила, что удивлена повышенному вниманию со стороны фанатов.

Оберг 26 лет, она олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону в составе сборной Швеции.

– Я до сих пор удивляюсь, что так много людей хотят автографы.

– Многие парни из Германии?

– Да! Значительное большинство.

Я наняла свою маму в качестве помощницы, теперь она занимается этим. Поэтому большинство писем от фанатов направляется к моей маме.

Я бы сказала, что жизнь публичного человека меня вполне устраивает, но конечно, после некоторых случаев я думала, что больше не хочу этого. Просто сам факт публичности не означает, что ты всегда доступен, и не все это понимают.

– В какие моменты ты чувствуешь, что не хочешь быть на публике?

– Однажды кто-то постучал ко мне домой, желая сделать селфи, и мне это не показалось нормальным. Есть и такой опыт.

Когда ты в ресторане, тебе тоже не всегда хочется публичности. Иной раз ты устал, вымотан или просто не лучший настрой. Но зачастую мне весело и приятно, – сказала Оберг.

«Она не сдавалась, была чертовски упрямой». Сталкер звездной лыжницы уверен – она дала ему надежду

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Expressen
logoЭльвира Оберг
logoсборная Швеции жен
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Сестры Оберг, Самуэльссон, Понсилуома, Халварссон вошли в состав сборной Швеции на подготовку к сезону-2025/26
529 апреля, 20:27
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Хейденберг победили в масс-стартах, Нелин и Эльвира Оберг – 2-е, Ханна Оберг – 4-я
129 марта, 14:39
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Главные новости
Фийон-Майе о возможной роли знаменосца на Олимпиаде-2026: «Для меня было бы честью. Но это не должно быть в ущерб выступлениям»
вчера, 16:17
Дмитрий Губерниев: «У наших биатлонистов и лыжников ноль шансов на участие в Олимпиаде-2026. Сейчас первостепенны политика и переговоры»
22вчера, 12:10
IBU об участии России в Олимпиаде-2026: «По состоянию на текущий момент это исключено»
2031 мая, 16:28
Немецкий биатлонист Пайффер: «Нас лишили победы в олимпийской эстафете чисто эмоционально. Но мы хотя бы были на церемонии награждения»
4831 мая, 13:23
Вирер об Олимпиаде-2026: «Это будет идеальный момент для завершения карьеры, даже если я не выиграю или не возьму медалей»
131 мая, 11:04
Васильев о предложении отменить пенсии: «Это абсолютно нелогично. Россия – самодостаточная страна, и такие вещи даже обсуждаться не должны»
8631 мая, 06:23
Губерниев о неготовности арены в Чебоксарах: «А ведь старты у лыжников и биатлонистов были запланированы. Опять позоримся?»
830 мая, 13:15
Стадион в Чебоксарах еще не готов к эксплуатации. Недочеты планируют устранить к 1 июля
230 мая, 13:03
«Это как перейти на темную сторону». Лагрейд о смене норвежских лыж Madshus на австрийские Fischer
330 мая, 11:58
Кристиансен травмировал руку после падения на велосипеде: «Я проверял, как новые покрышки держат сцепление на повороте. Можно сказать, я это выяснил»
30 мая, 07:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32