Эльвира Оберг о внимании фанатов: «Однажды кто-то постучал ко мне домой, желая сделать селфи. Мне это не показалось нормальным»

Эльвира Оберг заявила, что удивлена повышенному вниманию со стороны фанатов.

Оберг 26 лет, она олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону в составе сборной Швеции.

– Я до сих пор удивляюсь, что так много людей хотят автографы.

– Многие парни из Германии?

– Да! Значительное большинство.

Я наняла свою маму в качестве помощницы, теперь она занимается этим. Поэтому большинство писем от фанатов направляется к моей маме.

Я бы сказала, что жизнь публичного человека меня вполне устраивает, но конечно, после некоторых случаев я думала, что больше не хочу этого. Просто сам факт публичности не означает, что ты всегда доступен, и не все это понимают.

– В какие моменты ты чувствуешь, что не хочешь быть на публике?

– Однажды кто-то постучал ко мне домой, желая сделать селфи, и мне это не показалось нормальным. Есть и такой опыт.

Когда ты в ресторане, тебе тоже не всегда хочется публичности. Иной раз ты устал, вымотан или просто не лучший настрой. Но зачастую мне весело и приятно, – сказала Оберг.

«Она не сдавалась, была чертовски упрямой». Сталкер звездной лыжницы уверен – она дала ему надежду