Леван Сагинашвили и Виталий Лалетин проведут армфайт 28 февраля на турнире East vs West в Вене

Леван Сагинашвили и Виталий Лалетин проведут армфайт 28 февраля на East vs West.

Российский армрестлер Виталий Лалетин проведет поединок с чемпионом лиги East vs West грузином Леваном Сагинашвили 28 февраля.

Спортсмены поборются на правых руках на турнире East vs West 22 в австрийской Вене.

«Леван установил стандарт в том, что значит доминирование в армрестлинге. Но каждое правление подвергается испытанию. Падет ли король? Или Леван еще раз докажет, почему трон принадлежит ему? Это не просто матч. Это один из главных моментов в армрестлинге, который мы увидим в 2026 году», – говорится в анонсе поединка.

Победная серия Сагинашвили на различных турнирах длится с 2017 года. В лиге East vs West он владеет титулом в супертяжелом весе среди правшей, а Лалетин – среди левшей.

Последний раз Лалетин и Сагинашвили боролись на правых руках в 2019-м на турнире Vendetta Top 8. Россиян проиграл в том матче (0:6).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: East vs West
